Стоимость земли в Одесской области выросла

Средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство в ноябре т.г. выросла на 1,22%, или 76 долл., – до 6338 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По информации компании, за указанный период стоимость земельных участков в Овидиопольском районе выросла на 1,15% (93 долл.) – до 8196 долл./сотка, в Ильичевске – выросла на 1,42% (113 долл.) – до 8064 долл./сотка, в Коминтерновском районе – выросла на 1,29% (77 долл.) – до 6056 долл./сотка, в Беляевском – выросла на 1,38% (38 долл.) – до 2768 долл./сотка, в Белгород-Днестровском районе – выросла на 1,10% (58 долл.) – до 5380 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением, в районах областных центров с максимальным количеством проводимых сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство в октябре 2009 года выросла на 0,62%, или 38 долл., – до 6261 долл. за сотку, в третьем квартале т.г. снизилась на 1,33%, или 84 долл., – до 6223 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.