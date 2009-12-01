Цены на землю во Львовской области выросли

Средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство в ноябре т.г. выросла на 1,32% - до 2 433 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Пустомытовском районе снизилась на 1,33% (37 долл.) – до 2 861 долл./сотка, в Городокском – на 1,39% (25 долл.) – до 1 802 долл./сотка, в Яворовском – на 1,25% (22 долл.) – до 1 812 долл./сотка, в Жовковском – на 1,10% (14 долл.) – до 1 315 долл./сотка, в Каменско-Бугском – на 1,23% (12 долл.) – до 957 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением, в районах областных центров с максимальным количеством проводимых сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство в октябре т.г. выросла на 0,60%, или 14 долл., – до 2 402 долл. за сотку, в третьем квартале т.г. – выросла на 0,58%, или 14 долл., – до 2 387 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.