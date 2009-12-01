Земля в Днепропетровской области подорожала

Средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство в ноябре т.г. выросла на 1,27% – до 2531 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Днепропетровском районе области выросла на 1,34% (36 долл.) – до 2691 долл./сотка, в Новомосковском – выросла на 0,44% (5 долл.) – до 1177 долл./сотка, в Криничанском – выросла на 0,87% (9 долл.) – до 1004 долл./сотка, в Синельниковском – выросла на 0,55% (15 долл.) – до 2768 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением, в районах областных центров с максимальным количеством проводимых сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство в октябре 2009 года снизилась на 0,61% – до 2499 долл. за сотку, в третьем квартале т.г. выросла на 0,98% – до 2514 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.