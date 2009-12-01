АТКУ: Передача ТКЭ в концессию не приведет к их модернизации

Передача предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) в концессию не приведет к их модернизации.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

«Концессия – это бизнес, а идеология бизнеса – заработок. Частная компания, которая возьмет предприятие в концессию или приватизирует, увидит, что мы зависим от него, потому что она одна в этом городе. Ее задача поддержать на плаву свое предприятие, не более. Поэтому нам не стоит ожидать, что будет модернизация», - сказал он.

По мнению эксперта, с приходом концессионеров неизбежно повышение тарифов на теплоснабжение.

В.ЯКОВЕНКО считает, что реформы жилищно-коммунального хозяйства должны заключаться в предоставлении потребителю услуг права выбора.

«Поставщиков (тепла - УНИАН) должно быть много, не должно быть одной теплокоммунэнерго», - сказал он.

Председатель АТКУ отметил, что таким путем пошли страны постсоветского пространства, в которых на сегодня среднестатистическая семья платит не более 10% дохода за коммунальные услуги, в то время как жители Украины – до 50% своего среднемесячного дохода.