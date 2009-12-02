АТКУ открыла «горячую» телефонную линию по вопросам установки автономного отопления
Даются юрконсультации
Ассоциация теплотехнических компаний Украины (АТКУ) организовала «горячую» телефонную линию по вопросам установки автономного отопления. Об этом сообщил председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО на пресс-конференции в УНИАН в понедельник.
По его словам, по телефону 0-800-505-924 можно будет получить квалифицированную консультацию, а также юридическую поддержку по вопросам отключения от централизованного отопления и подключения к автономному отоплению.
В.ЯКОВЕНКО сообщил, что ассоциация готова помогать тем, у кого уже установлено автономное отопление вплоть до участия в судебных процессах, которые могут быть.
«Мы предполагаем, что люди будут сталкиваться с сопротивлением не только местных властей, но и тепловиков, газовых контор. Поэтому АТКУ создало бесплатную телефонную «горячую» линию, на которой специалисты будут помогать людям решать проблемы, с которыми они могут столкнуться», - пояснил он.
Кроме того, АТКУ разработала памятку - руководство к действию для граждан, желающих установить в своих квартирах автономное отопления, отказавшись от централизованного.
В этом пособии расписан план: куда, кому, в какой форме, в какой очередности необходимо обращаться в государственные учреждения, чтобы отказаться от некачественных услуг коммунальщиков и получить возможность установки автономного отопления.