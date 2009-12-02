Тарифы на ЖКУ в Киеве не изменились

Киевская городская госадминистрация своими распоряжениями от 30 ноября 2009 года утвердила тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, которые будут действовать с 1 января следующего года.

Тексты распоряжений обнародованы на сайте муниципальной газеты "Крещатик".

Это распоряжение № 1332 “Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотводу холодной и горячей воды для населения”; № 1333 “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для населения”, а также распоряжение о тарифах на содержание домов и придомовых территорий для ЖЭКов, ОСМД и ЖСК № 1335 “Об увеличении срока действия распоряжений исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 31.08.2009 № 978, № 979” и № 1334 “О согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий”.

В соответствии с документами, тариф на отопление установлен на уровне, который действует с 1 октября с.г. и составляет 1,6 грн. за 1 кв. м отопительной площади помещения в месяц.

На уровне октября также остались тарифы на горячую воду и водоотвод. Для помещений, оборудованных счетчиками, тариф установлен в размере 10,05 грн. за кубометр (8,80 грн. за снабжение и 1,25 грн. за водоотвод), для помещений без счетчиков - 35,18 грн. на 1 человека в месяц.

Тариф на холодную воду и водоотвод также останется неизменным - 2,87 грн. за 1 кубометр для помещений со счетчиками и 15,78 грн. на 1 человека в месяц при отсутствии счетчика.

Срок действия тарифов на обслуживание домов и придомовых территорий для каждого дома (введенные с августа 2009 года) продлен до марта 2010 года.

Как сообщал УНИАН, 13 октября премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство договорилось с мэрией Киева о введении с 1 ноября старых тарифов на тепло и горячую воду.

В тот же день Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что подписал распоряжение о снижении с 1 ноября тарифов на жилищно-коммунальные услуги практически до уровня тарифов, действовавших по состоянию на 1 июня этого года.

Еще через несколько дней мэр Киева заявил, что «согласно договору, который я заключил с «Нафтогазом Украины» и «Киевэнерго», тарифы в Киеве облегченные будут действовать до 10 мая”. “Этот документ имеет силу договора. И никто его в одностороннем порядке разорвать не может. Новые тарифы начинают действовать в Киеве с 1 ноября, и это четко обозначено во всех документах», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

29 октября на заседании сессии Киевского городского совета приглашенный для доклада по тарифному вопросу первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что тарифы на оплату услуг по отоплению и снабжению горячей воды в Киеве снижены с 1 октября, а не с 1 ноября, как сообщалось ранее.