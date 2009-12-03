АТКУ: в теплом ноябре украинцы переплатят за отопление более 2 млрд.грн.

Теплый ноябрь и ущербность постсоветской системы централизованного отопления страны привели к тому, что украинцы будут вынуждены за этот месяц переплатить производителям тепла более 2 млрд. гривен.

Такое мнение УНИАН высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, системы теплоснабжения украинских городов построены таким образом, что они практически не способны на гибкий режим производства тепла и его транспортировки потребителю. Поэтому, когда наступает потепление, снижение производства тепловой энергии происходит лишь на незначительный процент, и потребители получают тепло, как и при минусовой температуре.

Люди перекрывают батареи, спасаясь от перетопов, открывают форточки, выпуская переизбыток тепла наружу, и, таким образом, рациональное использование предоставленной услуги отопления составляет 50%, в то время как счета приходят на 100%, считает эксперт.

«Такие переплаты из кармана простых граждан будут продолжаться бесконечно долго, пока люди не начнут платить за фактически потребленное тепло, а не в расчете на квадратный метр жилья. Но тепловики «костьми лягут», чтобы не допустить этого, поскольку это не в их финансовых интересах. Поэтому неудивительно, что все больше людей интересуется возможностью использовать автономное или индивидуальное отопление – ведь в этом случае они платят только за то, что реально потребили. Системы автономного отопления более мобильны, чем централизованного, поэтому под повышение температур за окном можно легко подстроить и систему обогрева помещения, снизив мощности, при этом потребляя и оплачивая только необходимое для поддержания комфорта тепло. При централизованном отоплении люди платят за обогрев воздуха за окном», - заявил В.ЯКОВЕНКО.