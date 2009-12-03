Риэлторы прогнозируют рост количества сделок «взамен»

Риэлторы прогнозируют увеличение количества сделок «взамен» на рынке вторичного жилья Киева до конца года.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости Real Druzi.

Согласно сообщению, в ноябре т.г. количество сделок «взамен» (приобретение нового жилья с доплатой при продаже старого, приобретение квартир в результате расселения), проведенных агентством, выросло на 4% по сравнению с октябрём. При этом цепочки в среднем состояли из 3-4 квартир и могли достигать 6 квартир и более. При этом увеличился и срок экспозиции объектов.

В агентстве отметили, что средний срок экспозиции ликвидного объекта, который выставлялся по среднерыночной цене при «прямой» покупке (когда покупатель имел на руках наличные средства, необходимые для приобретения объекта), по итогам ноября составил 1-1,5 месяца. Тогда как сделка «взамен», включающая 3-4 звена в цепочке, могла увеличить срок реализации объекта до 2-3 месяцев – так как, если хотя бы одно звено по какой-либо причине выпадало, цепочку приходилось выстраивать заново.

«Цепочки иногда не срастаются и превращаются в так называемые «качели» – на их построение требуется много времени», - отмечают специалисты компании.

В целом количество сделок «взамен» по итогам месяца составило 40% от общего числа сделок купли-продажи, проведённых при участии специалистов компании.

«Тенденция роста сделок «взамен», вероятнее всего, сохранится и в будущем. Во многом этому способствует существенное сокращение размера доплат, необходимых для улучшения жилищных условий, а также относительная стабильность цен на жильё», - считают специалисты агентства.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi – украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости. В базе компании представлено более 20 000 объектов жилой и коммерческой недвижимости г. Киева и Киевской области.