АТКУ: централизованное отопление обречено на вымирание

Учитывая тенденции глобального потепления, существующая в Украине постсоветская система централизованного отопления обречена на вымирание.

Такое мнение УНИАН высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, уже сегодня, когда средняя зимняя температура поднялась на два-четыре градуса, видно, как эта громоздкая структура не способная оперативно подстраиваться под климатические изменения.

По мнению В.ЯКОВЕНКО, причина вымирания существующей системы заключается в том, что теплоснабжение украинских городов не способно быть гибким при производстве тепла – подавать теплоноситель с низкой температурой, а в случае необходимости – быстро поднять температуру носителя в 2-3 раза.

«Уже сейчас мы видим бесполезную работу предприятий коммунальной теплоэнергетики – весь теплый ноябрь они производили значительно больше тепла, чем это было необходимо для поддержания уровня обогрева помещений. Такой нерациональный подход исключает реформы энергосбережения, экономии, соответствия предоставляемой услуги обогрева ее фактической стоимости. Из-за нерациональной работы предприятий ТКЭ украинцы оплачивают значительно большие счета, чем могли бы при эффективной и гибкой системе отопления», - подчеркнул глава АТКУ.

В.ЯКОВЕНКО считает, что в условиях климатических изменений, когда зимний сезон становится более мягким в температурном отношении, нерационально заниматься лоббизмом громоздких и не мобильных систем централизованного отопления. В этом случае гораздо эффективнее показывают себя оперативно настраиваемые, гибкие системы автономного отопления.

«Сейчас, когда зимы становятся теплее, а сильные морозы кратковременны, на первый план выходят гибкие, экономичные системы отопления: квартальные и придомовые котельные, а также самые экономные – индивидуальные системы отопления. Поэтому многие владельцы квартир и домов уже сейчас останавливают свой выбор именно на них. То же самое должны делать и руководители страны, ведь предотвратить глобальное потепление практически невозможно, а значит спасать громоздкую систему теплоснабжения городов бессмысленно. Они требуют кардинальной перестройки с учетом новых реалий климата», - заявил В.ЯКОВЕНКО.