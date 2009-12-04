Эксперт: отсрочка реформы ЖКХ – признак несостоятельности

Отсрочка реформы в коммунальной сфере является признаком несостоятельности концепции реформирования и управления отраслью.

Такое мнение УНИАН директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА, комментируя выступление министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексея КУЧЕРЕНКО на 5 канале.

«В течение последних полутора лет экспертная среда в один голос убеждала чиновников в ошибочности их подходов к реформированию сектора ЖКХ. И, наконец, министр признал правоту этих слов и фактически подтвердил несостоятельность уже разработанной стратегии реформирования ЖКХ. Однако именно во времена кризиса необходимо было жестко ставить вопрос о поиске средств и ресурсов для усиления реформы в коммунальной сфере. В противном случае мы закладываем бомбу замедленного действия под фундамент экономического благосостояния будущих поколений. Ведь сегодня вопрос – не в локальных авариях на теплоцентралях страны, а в системной изношенности всей системы жизнеобеспечения городов», - сказал эксперт.

По мнению В.БАЛЫ, выступления граждан относительно неудовлетворительного качества услуг ЖКХ более вероятны, чем майдан по результатам выборов.

«Министр правильно понимает серьезность проблемы. Граждане не готовы в дальнейшем терпеть неудовлетворительное качество услуг ЖКХ и неадекватно высокую их стоимость. Вероятность протестных выступлений этой категории людей гораздо выше, чем гипотетическая возможность созыва майдана по результатам выборов. Пока эти люди протестуют неплатежами, но завтра они вполне способны выйти на улицы», - считает эксперт.