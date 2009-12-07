Вторичное жилье в Донецке подорожало на 0,8%

На вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 1 по 6 декабря 2009 года выросла на 0,84%, или 9 долл., – до 1086 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район города со средним показателем 703 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1382 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья отмечался в Ленинском районе – на 1,19% (11 долл.) – до 900 долл., Буденновском – на 0,23% (2 долл.) – до 870 долл., Кировском – на 1,04% (8 долл.) – до 805 долл., Пролетарском – на 0,51% (4 долл.) – до 844 долл., Ворошиловском – на 0,66% (10 долл.) – до 1382 долл., Киевском – на 0,86% (10 долл.) – до 1127 долл., Куйбышевском – на 0,67% (6 долл.) – до 911 долл./кв. м, Петровском – на 1,35% (9 долл.) – до 703 долл./кв. м и Калининском районе – на 1,25% (13 долл.) – до 1064 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в ноябре т.г. выросла на 4,64%, или 48 долл., – до 1077 долл./кв. м., в октябре т.г. – на 2,19%, или 22 долл., – до 1 029 долл./кв. м, в третьем квартале т.г. – на 2,4%, или 24 долл., – до 1007 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.