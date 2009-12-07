Вторичка Киева подорожала на 1,5%

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 1 по 6 декабря 2009 года выросла на 1,5%, или 24 долл., – до 1659 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1260 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2660 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Голосеевском районе – на 1,09% (16 долл.) – до 1670 долл., Оболонском – на 2,33% (38 долл.) – до 1670 долл., Соломенском – на 0,83% (12 долл.) – до 1500 долл., Подольском – на 1,58% (24 долл.) – до 1530 долл., Дарницком – на 2,60% (32 долл.) – до 1260 долл., Деснянском – на 1,95% (25 долл.) – до 1303 долл./кв. м, Шевченковском – на 0,87% (19 долл.) – до 2172 долл., Днепровском – на 2,39% (32 долл.) – до 1355 долл., Печерском – на 0,62% (16 долл.) – до 2660 долл./кв. м и Святошинском районе – на 1,67% (23 долл.) – до 1371 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в ноябре т.г. выросла на 4,34%, или 68 долл., – до 1635 долл./кв. м, в октябре т.г. – на 2,02%, или 31 долл., – до 1567 долл./кв. м, в третьем квартале т.г. – на 2,77%, или 41 долл., – до 1536 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.