Вторичка Львова подорожала на 0,55%

На вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир с 1 по 6 декабря 2009 года выросла на 0,55%, или 7 долл., – до 1363 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сыховский район со средним показателем 1120 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1730 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксирован во Франковском районе – на 0,69% (9 долл.) – до 1343 долл., Лычаковском – на 0,54% (7 долл.) – до 1284 долл., Галицком – на 0,45% (8 долл.) – до 1730 долл., Шевченковском – на 0,64% (7 долл.) – до 1181 долл., Зализнычном – на 0,50% (6 долл.) – до 1222 долл./кв. м и Сыховском районах – на 0,43% (5 долл.) – до 1120 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в ноябре т.г. выросла на 2,52%, или 33 долл., – до 1356 долл./кв. м, в октябре т.г. – на 2,08%, или 27 долл., – до 1322 долл./кв. м, в третьем квартале т.г. – на 3,39%, или 43 долл., – до 1295 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.