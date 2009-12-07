Вторичка Харькова подорожала 1,18%

На вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир с 1 по 6 декабря 2009 года выросла на 1,18%, или 11 долл., – до 935 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 790 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1144 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост средней стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Киевском районе – на 1,06% (12 долл.) – до 1144 долл., Червонозаводском – на 1,53% (13 долл.) – до 840 долл., Орджоникидзевском – на 2,77% (21 долл.) – до 790 долл., Ленинском – на 0,70% (7 долл.) – до 970 долл., Октябрьском – на 1,10% (9 долл.) – до 870 долл., Дзержинском – на 0,24% (3 долл.) – до 1130 долл., Фрунзенском – на 1,32% (11 долл.) – до 866 долл., Коминтерновском – на 1,37% (11 долл.) – до 841 долл. и Московском районе – на 1,70% (14 долл.) – до 844 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в ноябре 2009 года выросла на 2,28%, или 21 долл., – до 924 долл./кв. м, в октябре т.г. – выросла на 1,92%, или 17 долл., – до 903 долл./кв. м, в третьем квартале т.г. – на 2,39% – до 886 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.