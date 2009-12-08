Самые дорогие улицы мира

Второй год подряд самой дорогой улицей планеты признана Авеню принцессы Грейс в Монако. По данным экспертов девелоперских компаний Engel & Volkers и Knight Frank, владельцы апартаментов готовы здесь отдать $190 тыс. за 1 кв. м, сообщает Дело.

А пентхаус площадью 334 кв. м обойдется покупателю в заоблачные $50 млн. Эксперты рынка недвижимости считают, что Монако, который часто называют европейским раем, по праву занимает первое место по популярности среди состоятельных людей. «Здесь живут и отдыхают первые лица многих государств, крупнейшие бизнесмены, звезды шоу-бизнеса и спорта. В Монако 320 дней в году тепло, море, горы, лучшие казино, самые дорогие яхты и машины. А престиж стоит больших денег», — уверяет Никита Майхровский, эксперт по недвижимости компании «Огни Оболони».

Второе место в рейтинге заняла знаменитая улица Шеминь де Сан-Хоспис в курортном местечке Кап Ферра на юге Франции, где за 1 кв. м жилья можно отдать $100 тыс. Такая высокая цена обусловлена тем, что на курорте расположено только 15 особняков. Всем известная Пятая авеню в Нью-Йорке также вошла в тройку лидеров. Большое количество бутиков и магазинов увеличивает стоимость апартаментов, которая порой достигает $72 тыс. за 1 кв. м.

Киевских улиц в списке самых дорогих пока нет. Данные агентств недвижимости свидетельствуют о том, что стоимость квартир на центральных улицах столицы порой достигает $20 тыс. за 1 кв. м. Киев практически догнал занимающий последнее место в топ-10 австралийский Сидней, где за квадрат на улице Вулзли нужно выложить $28 тыс.

Ведущий специалист агентства недвижимости «Ред» Ярослав Цуканов отмечает, что самой дорогой улицей по-прежнему является Владимирская, где цена за 1 кв. м колеблется в районе $20 тыс. «Также одно из самых дорогих предложений сейчас в Киеве на ул. Шелковичной — это $1,5 млн. за 106 метров. То есть больше $14 тыс. за кв. м», — рассказывает Никита Майхровский. За квартиры на улицах старого Киева, такие как Банковая, Институтская или Грушевского, просят от $5 до $10 тыс. за 1 кв. м. Хотят немалые деньги и за жилье в исторических районах. «Андреевский спуск популярен, так как это историческая ценность страны», — поясняет президент Союза специалистов по недвижимости Александр Рубанов. Стоимость жилой площади сейчас там начинается от $7 тыс. за 1 кв. м.

Центральная улица Киева — Крещатик — в рейтинг, несмотря на свою дороговизну, не попала, так как является по большому счету торгово-транспортной ареной. «90% Крещатика — это офисные здания. Там очень редко продают или покупают квартиры», — поясняет Майхровский.

Ни одна улица в других городах Украины не дотягивает до стоимости жилья в центре столицы. В Одессе самым дорогим по праву можно назвать Французский бульвар, где за 1 кв. м просят около $10 тыс. «В Ялте самое дорогое предложение можно найти на центральной улице, где цена все равно не будет превышать $15 тыс. за 1 кв. м», — резюмирует Александр Рубанов.