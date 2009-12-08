Концерн «Подолье» введет в эксплуатацию до 40 тыс. кв. м жилья в Виннице

Строительный концерн «Подолье» планирует в 2010 году ввести в эксплуатацию до 40 тыс. кв. м жилья в Виннице.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил генеральный директор концерна "Подолье" Тимофей ГИРЕНКО.

По его словам, в 2010 году концерн планирует инвестировать до 200 млн. грн. в реализацию жилищных проектов в Виннице. «Все будет зависеть от спроса на рынке, но, в принципе, мы планируем ввести порядка 35-40 тыс. кв. м жилья. Это минимум три девятиэтажных дома», – сказал Т.ГИРЕНКО.

По его информации, один жилой дом будет введен в эксплуатацию в апреле, второй – в июне, а третий – в сентябре 2010 года.

«Если будет необходимость в большем количестве квартир, то будем сдавать еще и четвертый дом», – добавил Т.ГИРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, строительный концерн "Подолье" в первом полугодии 2009 года увеличил объем введенного в эксплуатацию жилья в Виннице в 3,7 раза, или на 11,64 тыс. кв. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 15,95 тыс. кв. м.

Справка УНИАН. Концерн "Подолье" создан в декабре 2004 года на базе винницкого предприятия "СМУ-3". В состав концерна входят 17 организаций, среди которых 4 завода железобетонных конструкций, ЖЭК, автотранспортное предприятие и предприятия стройиндустрии.

В 2008 году концерн "Подолье" сократил объем строительно-монтажных работ в сопоставимых ценах на 13,03%, или 19,3 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 128,8 млн. грн.