Кабмин утвердил Госпрограмму строительства доступного жилья

Правительство утвердило Государственную целевую социально-экономическую программу строительства (приобретения) доступного жилья на 2011-2017 годы.

Текст постановления №1249 от 11 ноября т.г. опубликован в газете «Урядовый курьер» (№228, 8 декабря 2009 г.).

Согласно документу, целью программы является повышение уровня обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством, жильем путем усовершенствования действующего и внедрения нового эффективного финансово-инвестиционного механизма государственной поддержки строительства (приобретения) доступного жилья.

Оптимальным способом решения проблемы правительство считает установление более низких, по сравнению с рыночными, процентных ставок по кредитам на строительство и приобретение жилья с целью обеспечения их доступности. Документ также предусматривает осуществление постепенного перехода от безвозмездного предоставления жилья гражданам до его приобретения за счет собственных средств при условии предоставления государственной поддержки. Для отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатное получение жилья за счет государства, этот способ является альтернативным.

Предусматривается, что определение заказчика (застройщика) строительства доступного жилья проводится на конкурсных основаниях.

На первом этапе (2010-2011 годы) предусматривается разработка проектов нормативно-правовых актов по вопросам внедрения финансово-инвестиционного механизма государственной поддержки строительства доступного жилья, апробация механизма финансирования строительства доступного жилья путем реализации пилотных проектов, осуществление мер по преодолению последствий мирового финансового кризиса в жилищном строительстве.

На втором этапе реализации программы (2012-2014 гг.) планируется внедрить механизмы целевого выделения земельных участков и планирования территорий для строительства доступного жилья, провести реконструкцию жилых домов первых массовых серий, зданий нежилого назначения, принадлежащих к сфере управления Минобороны и МВД, модернизировать объектов коммунальной инфраструктуры, а также строительство доступного жилья.

На третьем этапе (2015-2017 гг.) предусмотрено внедрение нового финансово-инвестиционного механизма господдержки строительства (приобретения) доступного жилья, который даст возможность увеличить объемы такого жилья.

Программой предусмотрено строительство 16,6 млн. кв.м и обеспечить жильем 265,8 тыс. семей. В частности, в 2010 году планируется построить (приобрести) 16,319 тыс. кв. м, 2011 году – 800,445 тыс. кв. м, 2012 году – 1,489 млн. кв. м, 2013 году – 1,731 млн. кв. м, 2014 году – 2,244 млн. кв. м, 2015 году – 2,930 млн. кв. м, 2016 году – 3,382 млн. кв. м, 2017 году – 4,18 млн. кв. м.

Прогнозная стоимость строительства (приобретения) 1 кв. м жилья в рамках программы составит от 4730 грн. до 5920 грн. в зависимости от регионов.

Для строительства (приобретения) жилья в рамках данной программы необходимо 88 млрд. 499,75 млн. грн. (без учета ежегодной инфляции). Предусматривается, что программа будет финансироваться за средства госбюджета, местных бюджетов и собственных средств граждан.