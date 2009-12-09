Утверждение нацстратегии теплообеспечения не должно проходить кулуарно

Национальная стратегия теплообеспечения Украины не должна превращаться в PR-проект, который невозможно реализовать на практике.

Такое мнение УНИАН высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, комментируя запланированное заседание расширенной межведомственной рабочей группы.

По его словам, обязательным условием ее эффективности является максимальная прозрачность процесса разработки и утверждения.

«Главная проблема отечественных целевых программ и стратегий – декларативность с отрывом от практики и низкие показатели эффективности при реализации. Национальная стратегия теплообеспечения может и должна стать составляющей концепции национальной безопасности. Для этого при ее разработке и утверждении должны быть учтены профессиональные мнения всех участников рынка ЖКХ, в том числе, и частного бизнеса, и общественных организаций. Но, прежде всего, обществу необходим отчет чиновников МИнЖКХ о проделанной работе, о расходовании привлеченных ресурсов – как кредитных, так и по продаже квот на выбросы в соответствии с Киотским протоколом», - считает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, сегодня на государственном уровне существует тенденция по лоббированию экономически неэффективных теплоцентралей.

«Министерство ЖКХ не в первый раз пытается наладить эффективную коммуникацию с участниками рынка в вопросе реформирования ЖКХ и внедрения регуляторных механизмов. Однако всегда это сотрудничество заканчивалось там, где начинались нецивилизованные принципы лоббирования. В частности, в вопросе поддержки централизованного отопления и неконкурентной борьбы с автономным отоплением. До тех пор, пока сохраняется монополия на предоставление ЖК-услуг и блокирование альтернатив, реформирование ЖКХ по сути невозможно», - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Межведомственная группа по разработке Национальной стратегии теплообеспечения планировала завершить разработку документа и вынести его на рассмотрение Кабинета Министров Украины до декабря 2009 года.