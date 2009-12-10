КС начал рассмотрение дела о полномочиях местной власти

Сегодня Конституционный Суд Украины начал рассмотрение дела по конституционному представлению Высшего административного суда Украины об официальном толковании положений ч. 1 ст. 143 Конституции Украины, пунктов «а», «б», «в», «г» ст. 12 Земельного кодекса Украины, пункта 1 ч. 1 ст. 17 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, представитель Высшего административного суда Украины Любовь ГОНЧАР отметила, что ВАСУ объясняет практическую необходимость в официальном толковании указанных положений необходимостью определить компетенцию административных судов во время судебной защиты прав и интересов физических и юридических лиц с целью содействия одинаковому и правильному применению законодательства судами и выработки единой судебной практики по этим вопросам.

В частности, споры, касающиеся земельных вопросов, рассматриваются судами трех юрисдикций (гражданским, хозяйственным и административным).

По мнению автора представления, Верховный суд Украины в своих решениях высказывал противоположные по сути правовые позиции касательно аналогичных спорных вопросов. ВАСУ считает, что органы местного самоуправления при рассмотрении земельных споров выступают органами властных полномочий и не являются собственниками земли, что обязывает эти дела рассматривать в административных судах согласно Кодексу административного судопроизводства.

Л.ГОНЧАР отметила, что земля является собственностью народа, а органы местного самоуправления выполняют властные управленческие функции, представляя интересы собственников земли. Представитель ВАСУ считает, что рассматриваемую проблему невозможно решить путем дополнительных изменений законодательства.

Судьей-докладчиком по делу выступает Владимир КАМПО.

Как сообщал УНИАН, ВАСУ просит КС дать официальное толкование указанных положений в аспекте вопросов:

следует ли из слов «решают другие вопросы местного значения, отнесенные законом к их компетенции», изложенных в части первой статьи 143 Конституции Украины, что органы местного самоуправления являются субъектами властных полномочий при решении других вопросов местного значения в процессе реализации своих полномочий в сфере земельных отношений;

следует ли из положений пунктов «а», «б», «в», «г» статьи 12 Земельного кодекса Украины, что орган местного самоуправления при осуществлении указанных в этих положениях полномочий выступает как субъект властных полномочий;

относится ли к компетенции административных судов в аспекте части первой статьи 17 Кодекса административного судопроизводства Украины рассмотрение споров о признании недействительными решений (действий, бездеятельности) органов местного самоуправления, которыми нарушаются права физических и юридических лиц в сфере регулирования земельных отношений.