АТКУ: приборы учета тепла не будут установлены массово

Постановление правительства №1296 от 2 декабря, которым производителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг обязали закупить и установить системы учета потребления воды и тепловой энергии во всех жилых домах, вряд ли приведет к массовой установке счетчиков.

Такое мнение УНИАН высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, это хорошая и правильная идея, которую некорректно сформулировали и прописали.

«Тепловики в первую очередь не заинтересованы в реализации этой программы. Львиная доля всех потерь тепла происходит на этапе транспортировки и распределения, которые сейчас оплачивают потребители. А это около 30-50%. Поэтому установка домовых счетчиков для этих организаций все равно, что наступить на горло собственной песне – отказаться от больших денег. Ведь переложить новые многокилометровые сети практически невозможно. Поэтому реализацию этой программы теплогенерирующие и поставляющие организации будут откровенно саботировать. Санкций в виде драконовских штрафов не предусмотрено, а значит, можно будет саботировать этот процесс», - считает В.ЯКОВЕНКО.

При этом он отметил, что запланированные сроки по установке счетчиков за 15-20 лет – «это практически никогда».

Глава АТКУ подчеркнул, что установка счетчиков тепла на многоквартирный дом всего лишь полумера для решения проблемы коммунальных неплатежей и соответствия цены предоставляемым услугам.

«В жилом фонде страны распределение тепла происходит крайне неравномерно, и если в квартирах, расположенных у начала трубы, жарко, то в расположенных у ее конца – холодно. Складывается ситуация, когда все платят одинаково, а тепло получают разной температуры. Кроме того, не всем нужна в квартире температура +22 С, но даже за +18 С они вынуждены платить ту же самую цену. В Европе давно решили проблему поквартирными счетчиками. Определенную сумму за тепло, которое квартира получает из стояков, жители платят фиксировано, плюс то, что фактически потребили. Таким образом, решается вопрос личной ответственности каждого потребителя и проблема оплаты за фактически потребленное тепло. К сожалению, правительство снова решило действовать не в пользу потребителей», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №1296 от 2 декабря т.г. «О внесении изменений в Порядок формирования тарифов на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии и услуги по централизованному отоплению и поставке горячей воды и Порядок формирования тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу» обязал производителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг приобрести и установить счетчики воды и тепла во всех жилых домах.