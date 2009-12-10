ЕС выделил Украине 12 млн. евро

Европейский Союз выделил Украине 12 млн. евро для финансовой поддержки четырех проектов в сфере инноваций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель представительства Европейской комиссии в Украине, посол Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА.

Среди целевых получателей и распорядителей средств – Министерство экономики, Министерство образования и науки, Государственное агентство по инвестициям и инновациям, Государственный комитет по регуляторной политике и предпринимательству.

Как сообщил заместитель министра экономики Виктор ПАНТЕЛЕЕНКО, на сегодняшний день правительство требует соответствия инвестиционных проектов, которые реализуются в Украине, трем принципам: снижению использования энергоресурсов, снижению использования ресурсов в целом, проекты должны базироваться на инновационной структуре.

По его словам, изношенность основных фондов в целом в экономике составляет 52%. В отдельных отраслях, таких как транспорт уровень изношенности основных фондов составляет более 80%, по энергетическому сектору – 76%.