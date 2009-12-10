Жилье эконом-класса Харькова подешевело на 1,1%

Средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Харькова в ноябре снизилась на 1,1% – с 5883 до 5820 грн./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе девелоперской компании «Макрокап Девелопмент Украина» (МКДУ, Харьков).

Согласно сообщению, в ноябре т.г. стоимость жилья бизнес-класса снизилась на 5,4% – с 10 272 до 9722,5 грн./кв. м. При этом квартиры премиум-класса снизились в цене на 0,56% – с 14 960 до 14 875 грн./кв. м.