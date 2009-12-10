Стоимость элитного жилья в Киеве упала на 4,2%

Средняя стоимость элитного жилья на вторичном рынке Киева в ноябре 2009 года снизилась на 4,2% по сравнению с октябрем т.г. – с 5442 до 5212 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства недвижимости Park Lane.

По информации агентства, в ноябре т.г. ценовой минимум предложения объектов элитного жилья составил 4010 долл./кв. м, максимум – 9568 долл./кв. м.

Как сообщила генеральный директор АН Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА, в ноябре количество сделок в сегменте стоимостью от 200 до 300 тыс. долл. увеличилось примерно на 2,1% по сравнению с октябрем т.г. При этом уровень капитализации в данном сегменте вырос на 2,6 млн. долл. и составил 6,4 млн. долл.

В сегменте жилья стоимостью от 300 тыс. долл. и выше количество сделок в ноябре осталось на уровне октября, однако капитализация увеличилась на 9 млн. долл. и составила 23 млн. долл.

«Значительный прирост капитализации в прошлом месяце произошел за счет увеличения продаж квартир в ценовом диапазоне от 500 тыс. долл. Если в октябре процент сделок в этом сегменте составлял 3,2% от общего количества сделок, то в ноябре он увеличился на 2,3% и составил уже 5,5%», – сказала Г.МЕЛЬНИКОВА.

В «дорогом» сегменте наибольшим спросом пользовались трехкомнатные квартиры площадью от 150 кв. м в новых домах, расположенных в центральном районе Киева.

Данные подготовлены на основе единой базы агентств недвижимости АН Park Lane и АН «Благовест», которая содержит 13 837 объектов жилой недвижимости, выставленных на продажу.

Всего было проанализировано 2767 квартир, что составляет 20% квартир элитного сегмента, пользующихся наибольшим спросом у клиентов агентства.