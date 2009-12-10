Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, которые находятся в частной собственности, для общественных потребностей или по мотивам общественной необходимости».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон об отчуждении земельных участков частной собственности для общественных потребностей и по мотивам общественной необходимости 25 июня.

24 июля Президент вернул закон в парламент и предложил его отклонить. Однако такое предложение не было поддержано депутатским корпусом. ВР преодолела вето Президента.

17 ноября депутаты вновь преодолели вето Президента на Закон «Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, которые находятся в частной собственности, для общественных потребностей или по мотивам общественной необходимости».