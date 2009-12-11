Fitch отозвало рейтинги TMM

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги TMM Real Estate Development plc, (Украина, «TMM»): долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте «CC» и национальный долгосрочный рейтинг «B(ukr)».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, к моменту отзыва все рейтинги находились под наблюдением в списке Rating Watch с пометкой «Негативный».

Также сообщается, что рейтинги отозваны в связи с недостатком информации.

Fitch больше не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ.

Справка УНИАН. TMM зарегистрирована на Кипре и является холдинговой компанией вертикально интегрированной девелоперской и строительной группы, ведущей деятельность в Украине, главным образом, в Киеве, и имеющей присутствие в Харькове и Крыму. В 2007 г. выручка TMM составила 61 млн. долл., а EBITDAR – 9 млн. долл. По состоянию на 31 мая 2008 г., общий долг ТММ равнялся приблизительно 81 млн. долл. и весь был обеспеченным.