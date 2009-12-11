Тигипко: объединению жильцов многоквартирных домов мешают

Кандидат в президенты Украины Сергей ТИГИПКО заявляет, что местная власть искусственно препятствует объединению жильцов многоквартирных домов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО. об этом он сказал, комментируя, в частности, информацию о проекте решения Киевсовета, согласно которому право обслуживания новостроек, а также реконструированных домов переходит от районных администраций городской.

«Ключевое звено реформы жилищно-коммунального хозяйства - создание кондоминиумов - блокируется местными чиновниками. Ведь для них управление домами является сверхдоходным бизнесом», - подчеркнул кандидат в президенты.

По его словам, районная и городская власть столицы делят право контролировать имущество домов, которое фактически принадлежат жильцам. “Прежде всего, это борьба за деньги от сдачи в аренду вспомогательных помещений, размещение рекламных носителей и распоряжение средствами на капремонт”, - отметил он. По мнению С.ТИГИПКО, усиление конкуренции чиновников разного уровня за денежные потоки препятствует объединению владельцев квартир, которые могли бы самостоятельно избирать поставщиков коммунальных услуг и распоряжаться собственностью дома.

«Украинское законодательство дает возможность жителям объединиться в кондоминиум в течение двух месяцев после сдачи дома в эксплуатацию, после чего здание переходит на баланс муниципальных структур. Это нереальные сроки, учитывая, сколько бюрократических процедур нужно пройти инвестору жилья, прежде чем он оформит право собственности на него”, - отметил С.ТИГИПКО, добавив, что муниципалитеты, к тому же, часто специально затягивают этот процесс.