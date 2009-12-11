Девелоперско-строительная компания «ТММ» намерена возобновить рейтингование после выборов Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По словам финансового директора компании «ТММ» Ларисы ЧИВУРИНОЙ, вероятнее всего, компания инициирует процедуру рейтингования не ранее наступления политической стабилизации в Украине после выборов Президента Украины, когда риски страны не будут доминировать при оценке рейтинговыми агентствами отдельных компаний.

Она добавила, что компания возобновит процедуру рейтингования, начав сотрудничество с Fitch или иным рейтинговым агентством.

При этом Л.ЧИВУРИНА пояснила, что ставший причиной отзыва кредитных рейтингов «ТММ» агентством Fitch недостаток информации состоит в том, что компания не готовит консолидированную финансовую отчетность согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за полугодие, поскольку это не требуется для финансовой деятельности компании и не предусмотрено регулятором Франкфуртской биржи, где котируются акции «ТММ».

В то же время, согласно требованиям регулятора, компания готовит годовую аудированную консолидированную финансовую отчетность по МСФО, а также ежеквартальную, полугодовую и годовую финансовую отчетность в соответствии с украинскими стандартами бухгалтерской отчетности.

В 2010 году компания «ТММ» планирует готовить также и полугодовую консолидированную финансовую отчетность по МСФО, что связано с планами по привлечению зарубежного финансирования.

Л.ЧИВУРИНА также отметила, что наличие или отсутствие рейтингования не влияет на операционную и финансовую деятельность компании. Сегодня «ТММ» продолжает строительство шести объектов жилой недвижимости.

В компании напомнили, что в декабре 2008 года «ТММ» инициировала присвоение компании кредитных рейтингов ввиду дальнейших планов компании по привлечению финансирования.

Как сообщал УНИАН, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги TMM Real Estate Development plc, (Украина, «TMM»): долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте «CC» и национальный долгосрочный рейтинг «B(ukr)».

К моменту отзыва все рейтинги находились под наблюдением в списке Rating Watch с пометкой «Негативный». Рейтинги отозваны в связи с недостатком информации.