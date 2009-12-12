Стоимость жилья в Китае растет

Согласно информации, выданной Государственным управлением статистики Китая, в ноябре продажные цены на жилье в 70 крупных и средних городах страны повысились на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, установив рекорд 2009 года. Амплитуда увеличения выше на 1,8%, чем в октябре, пишет газета "Жэньминь жибао", сообщает k2kapital.

Общая площадь проданного с января по ноябрь жилья всей страны составила 752,03 млн. кв. метров, сравнительное увеличение на 53,0%, а общая сумма продаж составила 3,5987 трлн. юаней, сравнительное увеличение – 86,8%.