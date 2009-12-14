Водоканалы 5-ти городов Украины получат кредит ВБ

Сегодня руководители водоканалов Славянска, Харькова, Балты, Черкасс и Дрогобыча подписали субкредитные соглашения с Всемирным банком (ВБ) на общую сумму 24,8 млн. долл. из открытого компонента проекта «Развитие городской инфраструктуры».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО сегодня в ходе итогового заседания по результатам внедрения в Украине в 2009 году совместного с Всемирным банком проекта «Развитие городской инфраструктуры».

По словам министра, из общей суммы Харьков получит 5,44 млн. долл., Славянск – 3,9 млн. долл., Балта – 1,46 млн. долл., Черкассы – 10,88 млн. долл. и Дрогобыч – 3,13 млн. долл.

А.КУЧЕРЕНКО отметил, что подготовлены проекты на участие в открытом компоненте проекта ВБ коммунальных предприятий Краснодона и Кременчуга на общую сумму 11,7 млн. долл., Вознесенска и Новоград-Волынского – на 6 млн. долл., Борисполя и Ивано-Франковска – на 11,8 млн. долл.

Министр напомнил, что на сегодняшний день реализуются ряд проектов водоканалами Одессы, Чернигова, Калуша и Коломыи на 3,2 млн. долл. из общей суммы 30,3 млн. долл.

Также А.КУЧЕРЕНКО сообщил, что Всемирный банк готов рассматривать увеличение суммы проекта со 140 до 200 млн. долл. после того, как будут заключены соглашения с водоканалами городов на сумму, составляющую более 50% средств. Он отметил, что министерство будет готово к переговорам с Всемирным банком по этому вопросу в феврале-марте 2010 года.

В ходе подписания соглашений представители городов, участвующих в проекте Всемирного банка, отметили, что внедрение данных проектов позволит значительно сократить потери электроэнергии, снизить себестоимость производства воды и, не повышая тарифов, увеличить рентабельность водоканалов.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля т.г. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Украины начало реализацию проекта Всемирного банка на 140 млн. долл. по модернизации систем водоснабжения и водоотвода, а также внедрению энергосбережения в Украине.

Проект, направленный на финансирование реабилитации систем водоснабжения, водоотвода, энергосбережения и повышения эффективности работы коммунальных предприятий, начался в Одессе, Чернигове и Ивано-Франковске на общую сумму 57,5 млн. долл. (закрытый компонент проекта). Около 20 городов конкурировали между собой за право получить финансирование из открытого компонента проекта на 80,5 млн. долл.

Министр ЖКХ А.КУЧЕРЕНКО отметил, что этот проект продвигался 3,5 года. Три города получили возможность взять «длинные деньги» под около 4% годовых на 17 лет с 5-летним льготным периодом (выплата только процентов по кредиту). Кредитные средства предоставлены городам под гарантии правительства. Планируется, что окупаемость проекта составит 3-4 года.

Министр не уточнил, приведет ли выполнение проекта к снижению тарифов на коммунальные услуги, однако добавил, что он даст возможность уменьшить потери энергии с 50% до 15%, а воды – с 60% до 20%, соответственно, снизится себестоимость производства воды и электроэнергии.

В свою очередь, директор по делам Украины, Беларуси и Молдовы МБРР Мартин РАЙЗЕР отметил, что потенциальная экономия энергии в результате замены энергоемких насосов для страны составит 1-1,75 млрд. кВт/ч, что равняется около 50 млн. долл. в год.

Он заверил, что ВБ будет контролировать использование средств и ожидает возврата инвестиций.

А.КУЧЕРЕНКО добавил, что если в этом году удастся освоить более трети кредита, то ВБ готов увеличить кредитную линию до 400 млн. долл.

Справка УНИАН. 26 мая 2008 года Международный банк реконструкции и развития и Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины подписали соглашение о займе в размере 140 млн. долларов на реализацию проекта «Развитие городской инфраструктуры».

Проект реализуется путем отбора и дальнейшей финансовой поддержки наиболее актуальных инвестпроектов в сфере водоснабжения, водоотвода и утилизации твердых бытовых отходов. Проект осуществляется за счет займа Всемирного банка на условиях 100-процентного кредитования.