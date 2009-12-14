Вторичка Днепропетровска подорожала на 0,4%

На вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир с 7 по 13 декабря 2009 года выросла на 0,41%, или 4 долл., – до 1041 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 809 долл./кв. м, самым дорогим – Жовтневый, где средняя цена продажи составила 1260 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Бабушкинском районе – на 0,54% (6 долл.) – до 1178 долл., Кировском – на 0,19% (2 долл.) – до 1072 долл., Индустриальном – на 0,49% (4 долл.) – до 894 долл., Амур-Нижнеднепровском – на 0,51% (4 долл.) – до 867 долл., Ленинском – на 0,66% (5 долл.) – до 809 долл./кв. м, Красногвардейском – на 0,27% (3 долл.) – до 1088 долл., Самарском – на 0,13% (1 долл.) – до 871 долл. и Жовтневом районе – на 0,33% (4 долл.) – до 1260 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в ноябре т.г. выросла на 2,66%, или 27 долл., – до 1029 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.