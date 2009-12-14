Вторичка Донецка подорожала на 0,5%

На вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 7 по 13 декабря выросла на 0,55%, или 6 долл., – до 1 092 долл./кв. м. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development»

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район города со средним показателем 709 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1 390 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья отмечался в Ленинском районе – на 0,77% (7 долл.) – до 907 долл., Буденновском – на 0,07% (1 долл.) – до 871 долл., Кировском – на 0,46% (4 долл.) – до 809 долл., Пролетарском – на 0,13% (1 долл.) – до 845 долл., Ворошиловском – на 0,61% (8 долл.) – до 1390 долл., Киевском – на 0,40% (5 долл.) – до 1 132 долл., Куйбышевском – на 0,26% (2 долл.) – до 913 долл./кв. м, Петровском – на 0,86% (6 долл.) – до 709 долл./кв. м и Калининском районе – на 0,80% (9 долл.) – до 1 073 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в ноябре т.г. выросла на 4,64%, или 48 долл., – до 1 077 долл./кв. м., в октябре т.г. – на 2,19%, или 22 долл., – до 1 029 долл./кв. м, в третьем квартале т.г. – на 2,4%, или 24 долл., – до 1 007 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.