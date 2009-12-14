Жилье на вторичном рынке Киева подорожало на 0,45%

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 7 по 13 декабря 2009 года выросла на 0,45%, или 7 долл., – до 1667 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1273 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2656 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Оболонском районе – на 1,38% (23 долл.) – до 1693 долл., Соломенском – на 0,10% (2 долл.) – до 1502 долл., Подольском – на 0,74% (11 долл.) – до 1541 долл., Дарницком – на 1,04% (13 долл.) – до 1273 долл., Деснянском – на 0,54% (7 долл.) – до 1310 долл./кв. м, Днепровском – на 1,14% (15 долл.) – до 1370 долл. и Святошинском районе – на 0,68% (9 долл.) – до 1380 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья в столице наблюдается в Шевченковском – на 0,16% (4 долл.) – до 2168 долл. и Печерском районах – на 0,14% (4 долл.) – до 2656 долл./кв. м

В то же время стабилизация цен на квартиры произошла в Голосеевском районе – на уровне 1670 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в ноябре т.г. выросла на 4,34%, или 68 долл., – до 1635 долл./кв. м, в октябре т.г. – на 2,02%, или 31 долл., – до 1567 долл./кв. м, в третьем квартале т.г. – на 2,77%, или 41 долл., – до 1536 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.