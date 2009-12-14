Цена жилья во Львове стабилизировалась

На вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир с 7 по 13 декабря 2009 года стабилизировалась на уровне 1363 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сыховский район со средним показателем 1118 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1731 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксирован во Лычаковском – на 0,14% (2 долл.) – до 1286 долл., Галицком – на 0,03% (1 долл.) – до 1731 долл., Зализнычном – на 0,13% (2 долл.) – до 1224 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости 1 кв.м жилья наблюдается во Франковском районе – на 0,06% (1 долл.) – до 1342 долл., Сыховском районе – на 0,20% (2 долл.) – до 1118 долл./кв. м.

В то же время цены на квартиры стабилизировались в Шевченковском районе – на уровне 1181 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в ноябре т.г. выросла на 2,52%, или 33 долл., – до 1356 долл./кв. м, в октябре т.г. – на 2,08%, или 27 долл., – до 1322 долл./кв. м, в третьем квартале т.г. – на 3,39%, или 43 долл., – до 1295 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.