Вторичка Одессы подешевела на 0,09%

На вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 7 по 13 декабря 2009 года снизилась на 0,09%, или 1 долл., – до 1393 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1072 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1597 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Приморском районе – на 0,19% (3 долл.) – до 1597 долл., а также в районах Таирово – на 0,08% (1 долл.) – до 1329 долл. и Черемушки – на 0,04% (1 долл.) – до 1176 долл.,

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в районе Молдаванки – на 0,27% (3 долл.) – до 1116 долл. и в поселке Котовского – на 0,20% (2 долл.) – до 1072 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в ноябре 2009 года выросла на 3,45%, или 46 долл., – до 1390 долл./кв. м, в октябре т.г. – на 3,43%, или 45 долл., – до 1344 долл./кв. м, в третьем квартале т.г. – на 4,18%, или 52 долл., – до 1299 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.