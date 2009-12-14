Вторичка Харькова подорожала на 0,64%

На вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир с 7 по 13 декабря 2009 года выросла на 0,64%, или 6 долл., – до 941 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 802 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1152 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост средней стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Киевском районе – на 0,68% (8 долл.) – до 1152 долл., Червонозаводском – на 1,05% (9 долл.) – до 849 долл., Орджоникидзевском – на 1,47% (12 долл.) – до 802 долл., Ленинском – на 0,19% (2 долл.) – до 972 долл., Октябрьском – на 0,45% (4 долл.) – до 874 долл., Дзержинском – на 0,39% (4 долл.) – до 1134 долл., Фрунзенском – на 0,71% (6 долл.) – до 872 долл., Коминтерновском – на 0,53% (4 долл.) – до 845 долл. и Московском – на 0,87% (7 долл.) – до 851 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в ноябре 2009 года выросла на 2,28%, или 21 долл., – до 924 долл./кв. м, в октябре т.г. – выросла на 1,92%, или 17 долл., – до 903 долл./кв. м, в третьем квартале т.г. – на 2,39% – до 886 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.