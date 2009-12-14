«Киевгорстрой» введет в эксплуатацию 250 тыс.кв.м жилья

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» намерена по итогам 2009 года ввести в эксплуатацию 250 тыс. кв. м жилья.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил первый вице-президент холдинговой компании «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

«Мы выйдем на показатель 250 тыс. кв. м по итогам года», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее "Киевгорстрой" ожидал снижения объемов ввода жилья в столице на треть по итогам 2009 года - до 220 тыс. кв. м.

В 2010 году компания планирует ввести в эксплуатацию около 280 тыс. кв. м жилья в Киеве.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 38 акционерных обществ, 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2008 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик ввела в эксплуатацию 431 тыс. кв. м жилья, что составляет 43% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 6,2% – в Украине. Как генподрядчик предприятия холдинга выполнили подрядных работ на 6 млрд. грн.