Коттеджи под Киевом еще подешевели

Средняя стоимость домовладений под Киевом в ноябре т.г. снизилась на 0,3% - до 1630 долл./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным аналитиков портала, с начала года уровень цен на дома в долларовом эквиваленте снизился на 29,4%, а с ноября 2008 года – 35,9%.

В ноябре на рынке жилых домов количество предложений увеличилось на 2,2% относительно октября – до 1945 объектов. Эксперты отметили, что наибольшее количество домовладений на вторичном рынке купли-продажи предлагается в Киеве (32%), в Киево-Святошинском районе (28%), в Обуховском районе (12%), в Бориспольском районе (10%).

Специалисты портала проанализировали 1945 домовладений в пригороде Киева.