Стоимость земли под Киевом снизилась
13:27, 15 декабря 2009Недвижимость
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В ноябре на 1,3%
Средняя стоимость земельных участков под Киевом в ноябре т.г. снизилась на 1,3% - до 8 038 долл./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».
По данным аналитиков портала, с начала года уровень цен на землю снизился на 30,9%, а с ноября 2008 года – на 36,4%.
Как отметили специалисты компании, в ноябре 2009 года на рынке земли объем предложений увеличился на 1,6% относительно октября и составил 1 117 земельных участков.
Наибольшее количество земельных участков в пригороде столицы предлагается в Киево-Святошинском районе (36%), в Обуховском (20%) и Бориспольском районах (18%).
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