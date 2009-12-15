Стоимость земли под Киевом снизилась

Средняя стоимость земельных участков под Киевом в ноябре т.г. снизилась на 1,3% - до 8 038 долл./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным аналитиков портала, с начала года уровень цен на землю снизился на 30,9%, а с ноября 2008 года – на 36,4%.

Как отметили специалисты компании, в ноябре 2009 года на рынке земли объем предложений увеличился на 1,6% относительно октября и составил 1 117 земельных участков.

Наибольшее количество земельных участков в пригороде столицы предлагается в Киево-Святошинском районе (36%), в Обуховском (20%) и Бориспольском районах (18%).