Модернизацию ЖКХ следовало начать в кризис

Для Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства кризис должен был стать толчком к началу реформирования и модернизации предприятий сферы ЖКХ.

Такое мнение УНИАН высказал директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА, комментируя результаты программы «Развитие городской инфраструктуры», рассматриваемой Министерством ЖКХ.

«Во времена кризиса, когда усложняется функционирование всех предприятий, систем и целых отраслей экономики, важно не пытаться всеми силами сохранять «статус кво», а использовать этот период как начало для переосмысления и реформирования их деятельности. В частности, руководство МинЖКХ должно было использовать кризис для начала реформ устаревшей и изношенной системы ЖКХ в Украине. Тем более, что правительство было готово предоставлять соответствующие гарантии. Это бы позволило решить проблему поддержки отечественного производителя, создания рабочих мест, улучшения качества услуг и внедрения энергосберегающих технологий. Тем не менее, даже те деньги, которые выделил Всемирный банк, были использованы не совсем эффективно. В основном речь идет о ряде проектов, находящихся на стадии подготовки. Главная проблема у нас – это неправильная расстановка приоритетов развития отрасли и нецивилизованный лоббизм со стороны чиновников», - считает эксперт.

По мнению В.БАЛЫ, реальных шагов по массовому внедрению энергосберегающих технологий сделано не было.

«Сегодня речь может идти о ряде локальных проектов, которые являются в большей степени исключением из правил, лишь подтверждающим правило. На более массовые инициативы у государства попросту нет ресурсов. Это значит, что на сегодня доступной энергосберегающей технологией для рядовых граждан остается автономное отопление», - отметил В.БАЛА.