Fitch: Маржа в строительной отрасли Европы снизится до 4%

Fitch Ratings прогнозирует снижение среднего показателя маржи EBITDAR в строительной отрасли Европы до 4% в 2010-2011 гг., по сравнению с 6% в 2008 году.

Об этом говорится в сообщении агентства, переданном агентству УНИАН.

Отмечается, что прогноз по кредитоспособности европейских строительных компаний на 2010 год является негативным, поскольку экономическая конъюнктура остается неустойчивой, а доступ к финансированию – сложным.

«С учетом сочетания ослабленных портфелей заказов и давления на маржу, обусловленного растущей конкуренцией при проведении тендеров, среднесрочный прогноз по денежным потокам для западноевропейских компаний гражданского строительства выглядит все более непростым», – сказал старший директор в аналитической группе Fitch по корпоративным эмитентам Европы, Ближнего Востока и Африки Джулиан КРАШ.

По данным Fitch, портфели заказов у строительных компаний в целом сокращались в течение 2009 года, что проявится в ослаблении операционных денежных потоков в 2010-2011 гг.

При этом существует повышенный риск того, что маржа по новым заказам будет снижаться ввиду усиления конкуренции предложений по мере общего уменьшения объемов работ, что также окажет негативное давление на денежный поток.

Исходя из ожиданий продолжения ослабления портфелей заказов, Fitch прогнозирует средний уровень годового снижения выручки в строительном секторе в 5-10% до 2011 г.

В частности, в России прогноз является еще более негативным, чем в Западной Европе.

Fitch ожидает увеличения дефолтов у российских строительных компаний в 2010 году. Компании, которые смогут получить финансирование от контролируемых государством банков или поддерживающих их материнских структур, как, например «Система-Галс», вероятно, будут иметь лучшие возможности избежать явных дефолтов по платежам и потенциальной неплатежеспособности.