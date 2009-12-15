Киевсовет на последнем заседании готовится раздавать землю

На последнее в этом году заседание Киевсовета, которое планируют провести 24 декабря, готовят большой блок земельных вопросов, пишет газета «Сегодня» (№278 к (3411)).

Издание отмечает, что изначально планировалось в этом году еще два заседания Киевсовета - на 17 и 24 декабря, причем 17-го число депутаты планировали раздать более 70 участков земли. Но потом заседание перенесли на 24 декабря. «Хотят земельную часть расширить, готовят документы», - сказал газете источник в Киевсовете.

Вместе с этим газета пишет, что столичная прокуратура неоднократно утверждала, что 10 соток, которые постоянно раздают на сессии, выдаются отнюдь не нуждающимся в них киевлянам, а подставным людям, которые потом перепродают сотки какой-нибудь известной персоне. Издание приводит пример сделок, о которых стало известно непосредственно ему и пишет, что липовых землевладельцев ищут, в частности, на бирже труда на вокзале и в общежитиях. Так, безработному с Хмельницкой обл. заплатили 100 грн., а студенту КПИ – 200 грн. за участие в сделке.

В мэрии утверждают, что если подобные случаи и есть, то чиновникам об этом неведомо. «Участки получают люди, которые подают документы. Я не исключаю, что эти участки потом перепродают. Но у нас нет возможности проверить каждый, да и не в этом наша задача. Мы должны дать людям положенные им 10 соток земли», - прокомментировал газете заместитель главы Киевской городской госадминистрации Александр ЛУЦКИЙ.