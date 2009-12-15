На 1 декабря построено 48% домов для льготников

По состоянию на 1 декабря т.г. завершено строительство 103 недостроенных объектов на 2571 квартиру (48% от общего количества), квартиры в которых выкупит Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) для передачи их льготникам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства.

Согласно сообщению, из общего количества достроенных объектов 182 квартиры в 4 объектах приняты на баланс ГИУ, распределены и переданы центральным и местным органам исполнительной власти, 497 квартир в 24 объектах приняты на баланс ГИУ, квартиры в которых распределены и подлежат передаче центральным и местным органам исполнительной власти, 805 квартир в 34 объектах приняты на баланс ГИУ и подлежат распределению и передаче центральным и местным органам исполнительной власти, 217 квартир в 12 объектах находятся в процессе передачи на баланс ГИУ.

При этом 870 квартир в 29 объектах будут переданы ГИУ после устранения выявленных строительных недостатков.

По состоянию на 1 декабря т.г., в соответствии с согласованными графиками выполнения строительно-монтажных работ и заключенными застройщиками и ГИУ договорами, планировалось достроить 1192 квартиры в 51 объекте.

По данным Минрегионстроя, до 25 декабря 2009 года на баланс ГИУ планируется передать 2768 квартир в 69 объектах.

ГИУ на сегодня заключило 172 соглашения на приобретение 5339 квартир площадью 360,3 тыс. кв. м и общей стоимостью 1,436 млрд. гривен.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил список из 185 жилых домов и объектов незавершенного жилищного строительства со степенью готовности более 70%, квартиры в котором должны быть выкуплены ГИУ и переданы льготникам. В целом Государственным ипотечным учреждением предусмотрено приобрести 5 700 квартир общей площадью 383,7 тыс. кв. метров и общей стоимостью 1,531 млрд. грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

В июне Кабмин передал ГИУ из управления Министерства финансов в управление правительства.