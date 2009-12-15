С марта ГИУ сможет кредитовать покупку квартир молодыми семьями

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что с марта Государственное ипотечное учреждение сможет расширить свою деятельность и начать выделять кредиты молодым семьям для покупки жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня перед вручением ордеров на 163 квартиры, купленные ГИУ для очередников Алчевска.

«Для молодых семей, я думаю, что у нас с 1 января нет, а вот с 1 марта, когда закончится политический хаос, мы просто работу ипотечного учреждения хотим расширить для всех семей, которые хотят приобрести себе квартиру под залог этой же квартиры», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что такая практика может быть использована для всех желающих приобрести квартиры. «Не только для льготных категорий, а и для всех желающих мы будем это делать», - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

В июне Кабмин передал ГИУ из управления Министерства финансов в управление правительства.