Американцы построят 4-х звездную гостиницу в Донецке

Американская компания IMTC-MEI уже вложила 2,5 млн. долларов США в проектные работы по строительству 4-звездочной гостиницы «Рамада» в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил городской председатель Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО 15 декабря на пресс-конференции.

Гостиница будет построена к Чемпионату Европы по футболу Евро-2012.

«Завершились переговоры с американской фирмой, которая сегодня подтвердила согласие, уже вложила 2,5 млн. долларов из 31 млн. долл. на проектные работы по строительству 4-звездочной гостиницы в Калининском районе», - сказал мэр. Он уточнил, что американская компания IMTC-MEI будет строить данную гостиницу совместно с украинской компанией «Герц».

По словам А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, этот гостиничный комплекс будет называться «Рамада», рассчитан на 150 мест, окончание строительства намечено на август 2011 года.