Офисы на вторичном рынке Киева подешевели

Средняя стоимость офисной недвижимости на вторичном рынке Киева в ноябре т.г. снизилась на 1,5% - до 2 690 долл./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, с начала текущего года уровень цен на офисную недвижимость столицы снизился на 27%, а с ноября 2008 года по ноябрь 2009 года снижение цен составило 30,7%.

По итогам прошлого месяца наибольшее количество офисов на вторичном рынке купли-продажи предлагалось в Шевченковском (27%), Печерском (24%), Голосеевском (14%), Подольском (10%) районах.

При этом средняя стоимость аренды офисных помещений в столице в ноябре снизилась на 2,1% - до 19,1 долл./кв. м. С начала года уровень цен на аренду офисных помещений снизился на 29,5%, а с ноября 2008 г. – на 32,4%.

Наибольшее количество офисов на рынке аренды предлагалось в Шевченковском (28%), Печерском (19%), Голосеевском (13%), Подольском (10%) районах Киева.

Аналитический отчет подготовлен на основе данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane. Специалисты портала проанализировали 1 532 объекта, выставленных на продажу, средней площадью 223 кв. м, а также 8 384 объекта, предлагаемых в аренду, средней площадью 202 кв. м.