Во Львове без отопления остались жители 78 многоэтажек

Сегодня ночью из-за порыва на магистральной тепловой сети жилого микрорайона «Сыхив» во Львове 78 жилых многоэтажных домов остались без тепла и горячей воды.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Аварийные бригады «Львовтеплоэнерго» начали работы по ликвидации порыва.

Сегодня во Львове температура воздуха ночью 14-16° мороза, днем до 9° мороза.

Львовский горсовет обратился к жителям домов, которые остались без отопления, с призывом «для сохранения тепла в домах плотно закрыть окна в квартирах, входные двери в подъездах, а также смотровые окна в подвалах и на чердаках».