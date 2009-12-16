Строительные предприятия за 11 мес. снизили объемы работ на 49,7%

Строительные предприятия Украины за январь-ноябрь текущего года снизили объемы работ на 49,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 33 млрд. 60,7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия снизили объемы работ по подготовке строительных участков на 41,5% – до 1 млрд. 477,6 млн. грн., по строительству зданий и сооружений – на 50,2% - до 27,7 млрд. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – на 46,1% - до 3,5 млрд. грн., по завершению строительства – на 66,3% - до 189,7 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором – на 81,8% - до 34,7 млн. грн.

По характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 80% от общего объема, по капитальному ремонту – 14%, по текущему ремонту – 6%.