Тигипко: для развития строительства нужна поддержка ипотеки
И отмена коррупции в разрешительной системе
Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает главной причиной кризиса в строительной отрасли коррупцию в разрешительной системе.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал сообщение Госкомстата об итогах работы отрасли за 11 месяцев, согласно которому зафиксировано двукратное падение объемов строительства по сравнению с тем же периодом прошлого года.
«Строительство страдает от кризиса больше других отраслей, и главная причина – большие коррупционные расходы, связанные с получением многочисленных разрешений и лицензий», - сказал С.ТИГИПКО.
Он считает, что необходимо упростить и сделать прозрачными все разрешительные процедуры.
Кроме того, С.ТИГИПКО подчеркивает, что необходимо немедленно возобновить рефинансирование ипотечных программ под доступные проценты.
«Нынешние 30% годовых в гривне – это запретительный уровень кредитных ставок», - считает кандидат в президенты.