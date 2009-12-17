Тимошенко: до конца 2009 г. будет сдано 5,8 тыс. квартир

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в Бобровице Черниговской области вручила 85 ордеров льготникам в новом 146-квартирном жилом доме.

Как передает корреспондент УНИАН, квартиры получили многодетные семьи, воины-интернационалисты, а также представители силовых структур.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что достройка жилых домов в условиях кризиса через механизмы финансирования Государственного ипотечного учреждения стала наиболее эффективной антикризисной программой правительства. По ее словам, до конца 2009 года таким образом будет введено в эксплуатацию 5 тыс. 800 квартир.

Премьеры сказала, что опыт Украины в преодолении кризисных проявлений в строительной отрасли с помощью ипотечной системы заинтересовал Россию и Казахстан.

«Это большое наше украинское интеллектуальное достояние, потому что когда мы были на саммите в Ялте с премьер-министрами стран СНГ, то мы как Украина поделились этим опытом, и как минимум Россия и Казахстан этот опыт взяли для себя, чтобы его применять в своей жизни, в борьбе с кризисом», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.