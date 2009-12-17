В КГГА оплачивают не все коммунальные услуги

В Киеве книжный магазин “Знання”, размещенный в доме по улице Крещатик, 44, неделю оставался без отопления из-за неоплаты главными управлениями КГГА, которые находятся в этом же здании, счетов за предоставленные коммунальные услуги.

Об этом УНИАН сообщил председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ. О ситуации ему рассказали работники книжного магазина "Знання".

По их словам, невзирая на то, что магазин не имеет долгов за коммунальные услуги, 9 декабря им отключили отопление, а включили аж 16 декабря. Из-за этого книжный магазин вынужден был сократить рабочий день на три часа, потому что "температура в помещении не превышала 9 градусов, в связи с чем работники начали болеть".

"Коллектив книжного магазина, ведя свой не слишком рентабельный бизнес, находит возможность оплачивать коммунальные услуги, а вот структуры ЧЕРНОВЕЦКОГО - нет", - отметил А.БРИГИНЕЦ.

По его словам, основными должниками в доме являются Главное управление по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью, Главное управление внутренней политики и Управление внешнеэкономических связей и международного сотрудничества.

"Во-первых, это урок киевлянам, как нужно платить, или, точнее, не платить за коммунальные услуги. Фактически, ЧЕРНОВЕЦКИЙ действием своих управлений призывает не платить за тепло и воду. Во-вторых, как всегда, команда мэра продемонстрировала свое пренебрежение к заведению культуры", - прокомментировал ситуацию А.БРИГИНЕЦ.